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الأربعاء 07 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

عشرات المتطرفين الصهاينة يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

اقتحام الأقصى
اقتحام الأقصى
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اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال.
وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.
ومنعت شرطة الاحتلال المتمركزة عند أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، المواطنين الفلسطينيين من الدخول، ما تسبب بانخفاض أعداد المصلين للشهر الخامس على التوالي. 
ويقتحم المُستوطنون المسجد الأقصى بصورة شبه يومية، وتزداد كثافة الاقتحامات في المُناسبات والأعياد اليهودية، في مُحاولة لتقسيمه زمانيًا ومكانيًا، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل.

عشرات الم ستوطنين يقتحمون الأقصى شرطة الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى