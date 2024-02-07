تداول 18 ألف طن و1180 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 18000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1180 شاحنة 80 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5500 طن بضائع، 615 شاحنة 70 سيارة.

فيما شملت حركة الصادرات 12500 طن بضائع، 565 شاحنة 10 سيارات، حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارتين الرياض وأمل بينما تغادر السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية1 فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى دليلة، الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس وغادرت ثلاث سفن وهى الرياض ، دليلة وامل ، كما تم تداول 4530 طن بضائع و430 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي بريدج، كوين نفرتيتى، آور وآيلة، كما غادر ميناء بورتوفيق السفينتين النوي اكسبريس وSEAWAVE1 متجهة إلى جدة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 3260 راكبا بموانيها.

