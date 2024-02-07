تعرف على الحالة المرورية بشوارع القاهرة والجيزة صباح اليوم

شهدت الحركة المرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة، صباح اليوم الأربعاء، انتظاما في حركة المرور بمعظم المحاور والطرق الرئيسية للمحافظتين، مع وجود بعض الكثافات المتحركة في الذروة الصباحية، في ظل تواجد أمني مكثف على الطرق لمراقبة حركة السير ورفع أي معوقات تؤثر على الحركة المرورية.

وشهدت المحاور والكباري الرئيسية الرابطة بين محافظتي القاهرة والجيزة حركة مرورية منتظمة مع تواجد رجال المرور لتسيير حركة المركبات.

كما شهد قطاع مرور القاهرة الجديدة سيولة مرورية بمحور المشير و طريق الداون تاون ومحور شينزوآبي ومحور NA وحي جنوب الأكاديمية.

وانتظمت حركة المرور بشارع التحرير والسودان، وشارع محيي الدين أبو العز بالدقي، وكذلك كورنيش العجوزة وميدان لبنان حتى مطار إمبابة.

وشهد شارع فيصل انتظاما مروريا في الاتجاهين وكذلك شارع الهرم في المناطق المفتوحة به، كما انتظمت حركة السير بكوبري 15 مايو للمتجه من مناطق وسط البلد وفى طريقه إلى شارع جامعة الدول وميدان سفنكس، كما انتظمت حركة المركبات أعلى مناطق الزمالك.

وشهد ميدان مصطفى محمود انسيابًا في حركة المركبات للقادم من شارع جامعة الدول حتى مطلع كوبرى 15 مايو، كما ظهر انتظاما بحركة السير على الطريق الدائرى فى اتجاه نفق السلام والهرم.

وشهد محور 26 يوليو أمام القادم من مناطق أكتوبر وفي طريقه إلى الجيزة وأعلى ميدان لبنان، سيولة مرورية في حركة السيارات.

وكانت هناك بعض الكثافات المرورية بشارع البحر الأعظم وكورنيش النيل ومحيط ماسبيرو.

وظهرت بعض التباطؤات المرورية في الطرق التالية:

- الدائري من روض الفرج لبشتيل

- صلاح سالم من العباسية للفنجري

- المحور من قبل الدائري لميدان لبنان

- كورنيش ماسبيرو لوسط البلد

- كوبري أكتوبر من المعلق لرمسيس والعكس

وفي هذا السياق.. تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك لاستكمال أعمال مشروع مونوريل العاصمة الإدارية لتنفيذ أعمال الغلق لشارع ذاكر حسين المتجه إلى ميدان إنبى بالوصلة من شارع عبد الله العربى وصولاً لشارع محمد أحمد سليم، تنفيذ أعمال الغلق الكلى لمسطح كوبرى جيهان السادات وذلك لتنفيذ أعمال إنشاء المحطة رقم (4) الخاصة بمونوريل العاصمة الإدارية.

وسيكون تنفيذ تلك الأعمال ليلًا ونهارًا ابتداء من الساعة 12,05 صباح يوم الجمعة الموافق 2/2/2024 ولمدة (ثلاثون يوماً)، وإجراء بعض التحويلات المرورية كالآتى:

القادم من محور عبد الله العربى ويرغب الاتجاه إلى شارع ذاكر حسين يسلك الشوارع التالية:

يمينًا اتجاه شارع المستشار حافظ والاستكمال فيسارًا تجاه شارع محمد أحمد سليم، فيمينًا اتجاه شارع ذاكر حسين اتجاه ميدان إنبى.

يميناً اتجاه شارع محمد فريد أبو الحديد والاستكمال فيساراً اتجاه شارع محمد أحمد سليم فيميناً اتجاه شارع ذاكر حسين اتجاه ميدان إنبى .

القادم من شارع ذاكر حسين تجاه شارع عبدالله العربى يسلك يميناً شارع بنى أمية فيساراً شارع أحمد فهيم تجاه شارع عبدالله العربى.

ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.