بدء المقابلات الشخصية للمرشحين لأعمال الثانوية العامة بجنوب سيناء

ترأس محمد حامد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الأربعاء، لجنة المقابلة الشخصية للمرشحين للعمل كرؤساء لجان سير، ومراقب أول امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/ 2024، وذلك بمدرسة الطور الثانوية الصناعية العسكرية التابعة لإدارة طور سيناء، في تمام الساعة التاسعة صباحًا للجميع (ديوان المديرية، والإدارات التعليمية).

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلنت الجدول الزمني الخاص بامتحانات الثانوية العامة 2024، وحددت مواعيد بدء الامتحانات للدور الأول والثاني ومواعيد تسجيل استمارة التقدم للامتحانات وأيضا تسليم الطلاب استمارة التقدم للامتحانات للمدارس بجانب تفاصيل أخرى نستعرضها في التقرير التالى:

1ـ يبدأ الطلاب تسجيل الاستمارات الإلكترونية يوم الأحد 14 يناير الجاري وحفظ البيانات وطباعتها بكافة مشتملاتها .

2- آخر موعد لتسجيل الاستمارات الإلكترونية على الموقع الإلكتروني يوم الخميس 22 فبراير المقبل.

3- يبدأ الطلاب تسليم الاستمارات الإلكترونية للمدارس يوم الأحد الموافق 11 فبراير المقبل .

4- آخر موعد لتسليم الطلاب الاستمارات الإلكترونية للمدارس يوم الخميس الموافق 29 فبراير 2024.

5ـ يعقد امتحان عام الشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالى للدور الأول : اعتباراً من يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024.

6ـ أما امتحانات الدور الثانى تعقد اعتباراً من يوم السبت الموافق 24 أغسطس 2024.

7ـ وكان الخميس 11 يناير الجاري آخر موعد لتلقى طلبات الراغبين في العمل بكنترولات الثانوية العامة 2024.

8ـ سيتم عقد مقابلات للمرشحين للعمل رؤساء لجان سير ومراقبين أوائل خلال إجازة نصف العام الدراسى نهاية يناير الجارى وبداية فبراير المقبل.

9ـ تعقد امتحانات الثانوية العامة 2024، بنفس مواصفات امتحانات العام الماضى بواقع 85% اختيارى و15% مقالى.

10ـ من المقرر أن يتم إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2024، خلال الفصل الدراسى الثانى وسوف يراعى جدول امتحانات الثانوية العامة 2024، ترتيب المواد الدراسية من حيث الصعوبة ووجود وقت مناسب للمراجعة.