بالأسماء.. مصرع وإصابة 7 أشخاص بحادث تصادم بين 3 سيارات في البحيرة

لقي شخص مصرعه وأصيب 6 آخرون بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، اليوم الأربعاء، جراء وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات على الطريق الزراعي بالقرب من قرية دسونس، في اتجاه الإسكندرية، بنطاق مركز أبو حمص في محافظة البحيرة.

تلقى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بالطريق الزراعي (القاهرة - الإسكندرية)، وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي مع أخرى نقل.

وأسفر الحادث وفاة عن "ع.و"، 16 سنة، من أبو حمص، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى في أبو حمص تحت تصرف النيابة العامة.

وكما أسفر الحادث عن إصابة 6 أخرون، وهم كل من: “ا.ع” 16 سنة، “ا.ر”، 17 سنة، “ي.ا”، 15 سنة، ر.خ، 43 سنة، ي.ر، 16 سنة، ا.ا، 16 سنة"، وتم نقل المصابين لمستشفى أبو حمص المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.