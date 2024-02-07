قوات أوكرانيا الجوية: قصف 13 منطقة لتمركز الجيش الروسي خلال 24 ساعة

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، صباح اليوم الأربعاء، أن القوات الجوية قصفت 13 منطقة لتمركز القوات الروسية ومنظومتين صاروخيتين مضادتين للطائرات خلال الـ24 ساعة الماصية.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية عن الهيئة قولها - في بيان صحفي - "إن القوات الأوكرانية اعترضت صاروخا جويا موجها من طراز Kh-59، كما أصابت القوات الصاروخية الأوكرانية موقعين لقيادة الجيش الروسي ومنطقتين لتمركز القوات ومستودعين للذخيرة وثلاث قطع مدفعية".

وأضاف البيان أن نحو 92 اشتباكا قتاليا وقعوا على الخطوط الأمامية للجبهة خلال نفس الفترة في حين شن الجيش الروسي 4 ضربات صاروخية و27 غارة جوية و88 هجوما بالمدفعية على مواقع القوات والبلدات، ولسوء الحظ، أدت الهجمات الروسية إلى سقوط ضحايا من المدنيين، مشيرا إلى أن العديد من المباني السكنية والبنية التحتية المدنية الأخرى تعرضت للدمار وأضرارا فادحة.

وتابع البيان أن الجيش الروسي هاجم أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية باستخدام 15 طائرة بدون طيار من طراز شاهد-136/131، في حين دمرت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية 12 طائرة روسية هجومية بدون طيار ويواصل الجنود الأوكرانيون إلحاق خسائر في القوى البشرية والمعدات بقوات روسيا، مما يؤدي إلى إرهاق الجيش الروسي على طول خط المواجهة بأكمله.