تعرف على سعر العملات اليوم الأربعاء 7 فبراير 2024

استقر ‎سعر صرف العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري، بداية تعاملات اليوم الأربعاء 7 فبراير 2024، بحسب آخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.

استقر سعر الدولار الأمريكي بالبنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه للشراء، 30.96 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الاربعاء استقراراً ملحوظاً

سجل متوسط سعر اليورو في البنك المركزي المصري نحو 33.65 جنيه للشراء، 33.80جنيه للبيع.

بلغ سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 33.50 جنيه للشراء، 33.89 جنيه للبيع.

حقق سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم استقراراً ملحوظاً

سجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني فى البنك المركزي المصري نحو نحو 38.97 جنيه للشراء و39.13 جنيه للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني بالبنك التجاري الدولي 38.91 جنيه للشراء و 39.34 جنيه للبيع.

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 35.33 جنيه للشراء، و35.50 جنيه للبيع.

وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 20.73 جنيه للشراء، و20.82 جنيه للبيع.

وسجل الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 20.02 جنيه للشراء، و20.11 جنيه للبيع.

وسجل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 4.28 جنيه للشراء، و4.30 جنيه للبيع.

استقر سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري عند نحو 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

و سجل سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي 8.24 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع.

سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 100.07 جنيه للشراء، و100.53 جنيه للبيع.

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 81.75 جنيه للشراء، و82.12 جنيه للبيع.

وسجل الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 80.06 جنيه للشراء، و80.42 جنيه للبيع.

وسجل الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 8.45 جنيه للشراء، و8.49 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني في البنك المركزي المصري نحو 43.41 جنيه للشراء، و43.70 جنيه للبيع.