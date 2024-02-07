تعرف على سر تسمية شهر "فبراير" بهذا الاسم

شهر فبراير هو الشهر الثاني من السنة الميلادية، ويعرف بشهر الكبيس بسبب قصر مدته، يختلف تسميته وعاداته ومعتقداته بين الشعوب، بعض الروايات تقول إن اسمه مشتق من إله التطهير الروماني "فبير" الذي كانوا يحتفلون به في هذا الشهر.

ويقال: إنه مسمى بهذا الاسم نسبةً إلى إله النقاء الروماني "فيبروس"، ويعرف أيضًا بـ "شهر اللؤلؤ" بسبب ملك يدعى "هيلميكو" والذي ولد في هذا الشهر، وأطلق عليه لقب "اللؤلؤ"، من الأحداث المهمة في هذا الشهر هو عيد الفلانتين الذي يحتفل به في الدول الغربية ويعود لقصة حب القديس فلانتين الذي قتل من أجل حبيبته. يُرسل العشاق رسائل الحب في هذا اليوم.

ويرتبط شهر فبراير بالأحداث الدينية الهامة باحتفالات الكنيسة، فكنيسة الروم الكاثوليك، على سبيل المثال، تحتفل بعيد التقدمة الذي يكرم السيدة العذراء مريم، كما يقوم المسيحيون الأقباط بزيارة الكنيسة خلال هذا الاحتفال ويباركونها بالشموع. ويعتقد أن الشموع تطهر المكان من الشياطين.

وهذه بعض الأحداث الدينية المهمة، أما الأحداث العامة فيمكن أن تكون مرتبطة بأعياد ميلاد شخصيات مشهورة في السياسة والتاريخ، ومن الأمثلة على ذلك الاحتفالات بأعياد ميلاد جورج واشنطن وأبراهام لينكولن وغيرهم، ولهذه الأحداث أهمية في السياق السياسي والتاريخي.

ومن الأحداث التاريخية في مختلف البلدان وفاة نجاح أديب الساعاتي، أول صيدلانية تتخرج من إحدى الجامعات السورية على مدار الشهر، ويتم تسجيل أحداث مختلفة في التاريخ، مثل حرب العراق يوم 15، والثورة الليبية يوم 17، والانتفاضة العراقية يوم 19، وعيد الأم وعيد الشهداء في بنجلاديش يوم 21، واليوم الأسود يوم 19. 25، عيد استقلال الكويت يوم 28، والهجوم الإرهابي في العراق يوم 28.

هذه أحداث تاريخية ودينية وعاطفية مهمة تحدث في الشهر، أما المعتقدات والخرافات فهي تختلف باختلاف الثقافات. وترتبط بعض المعتقدات، مثل الاحتفال بعيد الحب في العالم الغربي، بقصة القديس فالنتين وحبه لحبيبته، وترتبط المعتقدات الأخرى، مثل يوم جرذ الأرض، بسلوك الحيوانات وقدوم الربيع.

وأخيرًا: هناك معتقدات حول السنة الكبيسة، وربطها بالحظ السيئ وسوء الحظ، ولهذه المعتقدات أهميتها الخاصة، لكن معظمها يعتبرها المؤرخون خرافات، وهكذا فإن أحداث الشهر ومعتقداته وخرافاته متنوعة، وتشمل جوانب سياسية ودينية وعاطفية. وفي حين أن بعضها مبني على حقائق، فإن البعض الآخر متجذر في الخيال والأساطير.