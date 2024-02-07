واشنطن تعرب عن تعازيها لأسر ضحايا قصف القوات الأوكرانية في ليسيتشانسك

قال نائب المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة روبرت وود، إن واشنطن تعرب عن تعازيها لأسر ضحايا جراء القصف الأوكراني على مدينة ليسيتشانسك.

‎وطلبت روسيا عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي في 6 فبراير الجاري، لبحث الهجوم الأوكراني الإرهابي على مدينة ليسيتشانسك في جمهورية لوغانسك الذي راح ضحيته 28 قتيلا.

‎وأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم الاثنين، الهجوم الأوكراني الإرهابي على مدينة ليسيتشانسك الذي راح ضحيته 28 قتيلا، داعيا إلى وقف جميع الهجمات ضد المدنيين فورا.

ووصف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الهجوم على مخبز مدينة ليسيتشانسك في جمهورية لوغانسك، بالاعتداء الإرهابي والوحشي، مضيفا أن "العملية العسكرية الروسية مستمرة لمنع حدوث المزيد من الهجمات الإرهابية التي تشنها القوات الأوكرانية".