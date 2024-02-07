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الأربعاء 07 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

وزير الصيد الموريتاني يبحث مع وفد أمريكي سُبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة

وزير الصيد والاقتصاد
وزير الصيد والاقتصاد البحري الموريتاني مختار الحسيني لام
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بحث وزير الصيد والاقتصاد البحري الموريتاني مختار الحسيني لام، أمس الثلاثاء في العاصمة (نواكشوط) مع وفد من خفر السواحل الأمريكية، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة.

وذكرت وزارة الصيد والاقتصاد البحري- في بيان - أن المباحثات تناولت بحث علاقات التعاون بين موريتانيا والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تعزيزها وتطويرها خاصة في مجال الصيد وأمن الملاحة البحرية؛ وذلك بحضور السفيرة الأمريكية لدى موريتانيا سينثيا كيرشت.

وتسعى موريتانيا ضمن تعاونها مع الولايات المتحدة إلى الاستفادة من تجربة خفر السواحل الأمريكي؛ والذي ساهم خلال الأعوام الماضية في دعم قدرات خفر السواحل الموريتاني.

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