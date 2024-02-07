أمانة الشباب بـ«مستقبل وطن» تطرح رؤى جديدة لتأهيل الشباب

عقدت أمانة الشباب المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة أحمد حسام عوض، اجتماعها التنظيمي الدوري، مع هيئة مكتب الأمانة؛ لمناقشة خطة عمل الأمانة الفترة المقبلة، وذلك في المقر الرئيسي للحزب بالقاهرة.

وتحدث أحمد حسام عوض أمين الشباب عن خطط الأمانة خلال الفترة القادمة، ومن بينها السعي لتنفيذ برامج لتأهيل الشباب وإعدادهم في عدة مجالات سياسية واقتصادية وثقافية ورياضية وغيرها.

كما تمت مناقشة مقترحات الأعضاء، بشأن آليات تعزيز التواصل التنظيمي بين الأمانة على المستوى المركزي والمحافظات، فضلًا عن مناقشة الإطار العام لاستراتيجية وخطة عمل أمانة المركزية خلال الفترة المقبلة.