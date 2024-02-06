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الثلاثاء 06 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تليفزيون البوابة

5 ملايين زائر.. ختام معرض الكتاب في دورته الـ 55 (صور)

معرض الكتاب
معرض الكتاب
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أسدل الستار اليوم على فعاليات الدورة 55 لمعرِض القاهرة الدُولي للكتاب، مُسجلًا قرابة 5 ملايين زائر مُحققًا بذلك الإقبال الجماهيري الأكبر في تاريخه، منذ انطلاق دورته الأولى، بلغ إجمالي عدد زائري معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته ال55، خلال 12 يومًا من استقبال الجمهور، نحو 4,785,539 زائرًا، وسجل يومه الختامي، اليوم، الثلاثاء 6 فبراير 2024، نحو 360,320 زائرًا.

وأعربت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، عن سعادتها بالنجاح الذي حققته هذه الدورة الاستثنائية للمعرض، والتي حققت عدد من الأرقام القياسية غير المسبوقة، بدءًا من عدد الزائرين، وعدد والناشرين والعارضين المشاركين، وعدد الدول المشاركة، وحجم المبيعات المتميز، وتنوع الفعاليات، وحجم المبادرات وغيرها من المؤشرات التي تعكس ريادة المعرض أقليميا ودوليا .

 

ختام معرض الكتاب في دورته الـ 55

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