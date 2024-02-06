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الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

سياسة

بالصور.. نواب وسياسيون وناشرون يتوافدون على موقع التنسيقية خلال فترة معرض الكتاب

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زار موقع التنسيقية عدد كبير من الشخصيات العامة، من كتاب ومبدعين وناشرين وأعضاء بمجلسي النواب والشيوخ وممثلي أحزاب سياسية واتحادات طلاب الجامعات المصرية، خلال فترة معرض القاهرة الدولي للكتاب، على مدار أسبوعين.

وقامت التنسيقية بالمشاركة بعدد 6 ندوات في البرنامج الثقافي للمعرض، بالإضافة إلى تنظيم حفلتي توقيع لإصدارات شبابها.

وأطلقت التنسيقية هذا العام بالشراكة مع دار عصير الكتب للنشر كتاب عن سيرة النائب الراحل أحمد زيدان الذي عكس تجربة شبابية فريدة في العمل العام.

وتحرص تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على المشاركة في معرض الكتاب منذ تأسيسها وتشجع شبابها من المبدعين على الاستمرار في العطاء السياسي والثقافي والأدبي وفي التخصصات المختلفة.
 

موقع التنسيقية التنسيقية معرض القاهرة الدولي للكتاب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين