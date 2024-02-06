بسنت شوقي: بدايتي كانت كوميدية.. والحب ليس له سيستم

قالت الفنانة بسنت شوقي خلال حضور العرض الخاص لفيلمها الجديد “السيستم”، إن الحب ليس له قواعد محددة أو سيستم واحد ولكن أحيانًا نحتاج إلي من يرشدنا من أجل وضع سيستم خاص بنا يساعد علي نجاح قصة الحب واستمرارها، والفيلم يتناول هذه الفكرة من منظور كوميدي لايت يتصاعد أحيانا الي كوميديا "الفارس" وهى النوعية المحببة إلي الجمهور.

وأضافت قائلة: “الكوميديا بعيدة عني بعض الشئ ولكنها هنا ليس كوميديا صرفة بل نابعه من المواقف والاختلاف بين الشخصيات، وأنا أساسًا أحب الكوميديا وكانت بدايتي في مسلسل كوميدي شهير هو ”نيللي وشريهان" لهذا تحمست بشدة لموضوع هذا الفيلم خاصة وأن الرومانسية الكوميدية غير متواجدة علي الساحة منذ فترة طويلة، كما أن الشخصيات نتوقع منها شيئ ونجد شيئا آخر تمامًا ومن هنا تنبع الكوميديا".

وقالت إنها تتمنى التواجد في السينما بشكل مكثف في الفترة القادمة، فالسينما هي التي تبقي وتعيش مهما مر عليها من زمن ولها رونق مختلف.

وعن فريق العمل قالت إن فيلم سيستم أول أفلام المخرج أحمد البنداري وقبل دخولها الفيلم شاهدت أحد تجاربه السينمائية في أمريكا، وأعجبت به وأطمأنت لأسلوبه في العمل، ثم وجدت طارق لطفي وأحمد الفيشاوي موجودين بالعمل لذا كانت على ثقة وقبلت بالفيلم دون تردد.