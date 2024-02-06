السفارة الروسية تحتفل بالذكرى الثمانين للعلاقات الدبلوماسية مع مصر

نظمت السفارة الروسية في مصر وقناة RT العربية اليوم حفلة في دار الأوبرا بالقاهرة بمناسبة الذكرى الثمانين للعلاقات الدبلوماسية الروسية المصرية.

َأقيم العرض الأول للفيلم الوثائقي بعنوان "ذهاب وعودة" الذي يحكي القصة الحية لحياة فيكتور ياكوشيف، المترجم العسكري السوفييتي الذي خدم على الأراضي المصرية في أوائل السبعينيات. وبعد مرور نصف قرن عاد إلى مصر وسافر إلى أماكن مألوفة منغمسا في الذكريات. واستطاع المحارب القديم أن يرى التقدم في التنمية الذي حققته دولة مصر التي أحبها ويشعر بالحب والاحترام لروسيا التي لا تزال تعيش في قلوب المصريين.

افتتح الحفلة السفير الروسي في مصر جورجي بوريسينكو، الذي أشار إلى أن العلاقات بين شعبينا اتسمت دائما بالدفء والصداقة الخاصة ووصلت في السنوات الأخيرة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وأشار نائب وزير الخارجية المصري السفير خالد عمارة إلى التقاليد الغنية والآفاق الكبيرة للتعاون الثنائي.

ووجهت مديرة قناة RT العربية مايا مناع الشكر للجمهور المصري على اهتمامه الكبير بالقناة وتغطيتها الموضوعية للأحداث العالمية.

وبعد العرض الأول للفيلم، الذي لاقى ردود فعل إيجابية للغاية من الحاضرين، تمكن الضيوف من التعرف على معرض مثير للاهتمام أعدته وزارة الخارجية الروسية ويحكي المراحل المختلفة للتفاعل مع مصر

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