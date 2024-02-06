أبطال جنوب سيناء يقتنصون 8 ميداليات في بطولة الجمهورية للكاراتيه.. صور

نجح أبطال جنوب سيناء التابعين لمركز التنمية الشبابية بشرم الشيخ، اليوم الثلاثاء، في اقتناص ثماني ميداليات في بطولة الجمهورية لمراكز التنمية الشبابية على مستوى الجمهورية في نسختها الأولى والتي أقيمت في مركز شباب المنشية الجديدة بمحافظة القليوبية، وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.



حصد أبطال مركز التنمية الشبابية بشرم الشيخ المراكز التالية:

المركز الأول كاتا جماعي شباب والمركز الأول كاتا جماعي شبات والمركز الأول كاتا فردي شباب والمركز الثاني كاتا فردي شباب، والمركز الثالث كاتا فردي شباب والمركز الأول كاتا فردي شبات والمركز الثاني كاتا فردي شبات والمركز الثالث كاتا فردي شبات.

وقال المستشار محمود متولي، رئيس مجلس إدارة منطقة جنوب سيناء للكاراتيه ل"البوابة نيوز" إن الأبطال الذين رفعوا اسم جنوب سيناء عالياً في بطولة الجمهورية للكاراتيه لمراكز التنمية الشبابية هم: عمر محمود متولي ذهبية كاتا جماعي + ميداليتن فضيتين كاتا فردي، ومحمد وجيه محمد عبدالعزيز ذهبية كاتا جماعي وميدالتين برونزيتين كاتا فردي، وعبدالرحمن محمود متولي ذهبية كاتا جماعي + ميدالية بونزية كاتا فردي ونورهان احمد محمد السعيد ذهبة كاتا جماعي+ ميداليتن فضيتين كاتا فردي، وملك محمد خطاب ذهبية كاتا جماعي + ذهبية كاتا فردي، وروان محمد مصطفي ذهبية كاتا جماعي + ٣ ميداليات بونزية كاتا فردي .

وتقدم مجلس إدارة منطقة جنوب سيناء للكاراتيه بالتهاني والتبريكات لأبطال مركز التنمية الشبابية بشرم الشيخ، ولمديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء بقيادة محمد فتحي وكيل الوزارة.

كما هنأ مجلس إدارة منطقة جنوب سيناء للكاراتيه الكابتن هاني قاسم مدير مركز التنمية الشبابية بشرم الشيخ والكابتن محمد مصطفي التهامي المدير الفني لمركز التنمية الشبابية بشرم الشيخ والكابتن محمد وحيد المدير الفني لمنتخب جنوب سيناء للكاراتيه، والكابتن ادهم العشري مدرب الفريق.



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