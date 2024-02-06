إيناس حمدان: لجنة أممية للتحقيق في آليات عمل أونروا

قالت إيناس حمدان، قائم بأعمال مدير الإعلام بأونروا، إنه جرى تعيين لجنة من قبل الأمم المتحدة بعد التشاور مع المفوض العام للأونروا، ومن مهام هذه اللجنة دراسة وتحقيق في آليات عمل أونروا، والكشف ما إذا كانت المنظمة تعمل ما بوسعها، وتؤدي دورها في المحافظة على مبادئ الحيادية.

وأضافت حمدان خلال مداخلة برنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، اللجنة تتكون من وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة، بالتعاون مع 3 معاهد بحوث حقوقية من السويد والدانمارك والنرويج، وهذه اللجنة بعد دراستها هذه الآليات، وما تقوم به الأونروا بالفعل فيما يتعلق بقضية الحيادية ستضع توصيات لديها، هذه التوصيات ربما تنشر في نهاية أبريل من الشهر الجاري.

وأشارت إلى أن عمل اللجنة يتوازى مع لجنة التحقيق، التي تحقق في هذه الادعاءات من قبل لجنة الرقابة التابعة للأمم المتحدة، وهو تحقيق داخلي سيكون بالتوازي مع اللجنة المستقلة.

وأوضحت حمدان أنه على إثر هذه الادعاءات والاتهامات التي وجهت لعدد من موظفي غوث وتشغيل اللاجئين جمدت عدد من الدول المانحة، حوالي 16 دولة حتى الآن، من بينها أكبر الدول المانحة دعمها المقدم للأونروا.