بالأسماء.. إصابة 12 شخصًا في حادث تصادم سيارتين بالبحيرة

أصيب 12 شخصًا في حادث تصادم وقع، اليوم الثلاثاء، على الطريق الزراعي بنطاق مركز أبو حمص في محافظة البحيرة، بين سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل، وتم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبو حمص يفيد بوقوع حادث على الطريق الزراعي (القاهرة-الإسكندرية)، في اتجاه القاهرة، حيث اصطدمت سيارة ميكروباص بسيارة ربع نقل، نتج عن الحادث إصابة اثنا عشر شخصًا بإصابات متفرقة في أنحاء أجسادهم.

بين المصابين أحمد محمد حامد أحمد (24 عامًا)، وكارم محمد غانم (21 عامًا)، وحمدان عبد الحميد عبد الغني (48 عامًا)، وعلي سعيد محمد جاد (41 عامًا)، وكريمة عبد الله الجندي (40 عامًا)، وحسن غالي عبد الغني (10 سنوات).

كما أصيب محمد عبد العاطي جمعة (23 عامًا)، وأحمد عبد الستار شعبان (38 عامًا)، وصابرين عبد الغني محمد (50 عامًا)، وإيهاب أشرف فتحي (16 عامًا)، وغالي عبد الغني حواش (44 عامًا)، وجميع المصابين من سكان مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، باستثناء "جيه محمد شلبي" (43 عامًا) من كفر الشيخ الذي أصيب بكدمات وسحجات في أنحاء الجسم.

تم نقل المصابين بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى دمنهور التعليمي التي هرعت إلى مكان الحادث وتم تحرير محضر بالواقعة وتم تكليف جهات التحقيق ببدء التحقيق في الحادث.