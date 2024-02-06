الغد: نواصل صياغة مقترحاتنا الاقتصادية لتقديمها للحوار الوطني

قال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن اصلاح الملف الاقتصادي ومواجهة الأزمة الحالية تحتاج تضافر كافة الجهود واسراع الخطى وفق اطار عام يشمل جميع الروؤى والأفكار.

وأكد “موسى” أن حزب الغد يضع الملف الاقتصادي أولوية قصوى ويعمل على اعداد مقترحاته الخاصة بهذا الملف وتقديمها للحوار الوطني المقرر انطلاقه خلال الفترات القليلة القادمة.

وأشار إلى أن اقتصاد مصر مرن وقادر على مواجهة الأزمة ولكن يتطلب منا جميعًا العمل وفق رؤية واضحة ومتكاملة ومحددة.

جاء ذلك خلال اجتماعه مساء اليوم مع ممثلي حزب الغد بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لمناقشة خطة العمل.