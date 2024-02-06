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الثلاثاء 06 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

عقب أحداث السنغال .. وزير الشباب يطمئن علي بعثة منتخب التايكوندو في البطولة الأفريقية

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
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أجرى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اتصالاً هاتفياً بالسفير خالد عارف سفير مصر بالسنغال، للاطمئنان على بعثة منتخب مصر للتايكوندو المشاركة في البطولة الأفريقية المؤهلة للاولمبياد وبارالمبياد باريس ٢٠٢٤، علي خلفية الأحداث الحالية التي تشهدها السنغال.

وأكد وزير الشباب والرياضة تواصله مع بعثة المنتخب برئاسة المستشار محمد مصطفى رئيس اتحاد التايكوندو بشكل مباشر للاطمئنان على سلامة كافة أفرادالبعثة، والذي أكد أن الأوضاع في مقر إقامتهم هادئة تماماً.

أشار صبحي إلى متابعته للأحداث في السنغال عن كثب، وتواصله الدائم مع سفارة مصر هناك للتأكد من سلامة جميع أفراد البعثة المصرية، مؤكداً أن الدولة المصرية تُولي اهتماماً كبيراً بسلامة جميع اللاعبين والبعثات المصرية المشاركة في البطولات الخارجية، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامتهم وتوفير جميع احتياجاتهم.

بسفير مصر بالسنغال السنغال وزير الشباب بعثة منتخب التايكوندو اشرف صبحي احمد محمدي