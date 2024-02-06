اقرأ غدا في "البوابة".. السيسي يؤكد لـ "بلينكن" ضرورة تنفيذ القرارات الدولية والأممية المعنية بأزمة غزة

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأربعاء 7 فبراير 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

السيسي يؤكد لـ "بلينكن" ضرورة تنفيذ القرارات الدولية والأممية المعنية بأزمة غزة

حصار الأونروا.. حكومة الاحتلال: الوكالة جزء من المشكلة وينبغي استبدالها

"المثلث" خط أحمر.. إسرائيل تهذي حول السيطرة على "فيلادلفيا" ومصر ترد: نؤمن حدودنا بشكل صارم

يضم 15 برلمانيًا.. زيارة وفد يساري فرنسي لإظهار دعمه للفلسطينيين

تراشق بالكلمات.. أزمة بين روسيا وأمريكا في مجلس الأمن بسبب قصف سوريا والعراق واليمن

حملة مضللة.. تحرك غربي لدعم أوكرانيا.. وموسكو تندد بتورط باريس

