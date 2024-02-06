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الثلاثاء 06 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

أشرف زكي يزور علاء مرسي للاطمئنان على حالته الصحية

أشرف زكي وعاطف عوض
أشرف زكي وعاطف عوض مع علاء مرسي
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حرص الفنان أشرف زكي ووفد من الفنانين على زيارة الفنان علاء مرسي بالمستشفى ، وذلك للاطمئنان علي حالته الصحية، بعد أن تعرض لأزمة صحية مفاجأة .

ومن جانبه نشر الفنان شريف باهر مجموعة من الصور الخاصة بهذه الزيارة ، وذلك علي صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ، وعلق عليها قائلاً : “شكرا لدكتور أشرف زكي و النجم ايمن عزب و الدكتور عاطف عوض و النجمه نهال عنبر و النجم ايهاب فهمي  و كل اعضاء النقابه على كل ما قدموه اخونا و حبيبنا علاء مرسي ”. 

يشار الي أن الفنان علاء مرسي كان قد طمأن جمهوره منذ أيام على صحته ، مشيراً الي أنه تعرض لأزمة بسيطة في القولون وفضل الاطباء تواده بالمستشفى لتلقي العلاج والحصول علي قسط من الراحة . 

علاء مرسي اشرف زكى شريف باهر