أشرف زكي يزور علاء مرسي للاطمئنان على حالته الصحية

حرص الفنان أشرف زكي ووفد من الفنانين على زيارة الفنان علاء مرسي بالمستشفى ، وذلك للاطمئنان علي حالته الصحية، بعد أن تعرض لأزمة صحية مفاجأة .

ومن جانبه نشر الفنان شريف باهر مجموعة من الصور الخاصة بهذه الزيارة ، وذلك علي صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ، وعلق عليها قائلاً : “شكرا لدكتور أشرف زكي و النجم ايمن عزب و الدكتور عاطف عوض و النجمه نهال عنبر و النجم ايهاب فهمي و كل اعضاء النقابه على كل ما قدموه اخونا و حبيبنا علاء مرسي ”.

يشار الي أن الفنان علاء مرسي كان قد طمأن جمهوره منذ أيام على صحته ، مشيراً الي أنه تعرض لأزمة بسيطة في القولون وفضل الاطباء تواده بالمستشفى لتلقي العلاج والحصول علي قسط من الراحة .