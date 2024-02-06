سفير مملكة البحرين يجتمع مع المدير العام للشؤون السياسية في وزارة خارجية لوكسمبورج

الثلاثاء 06/فبراير/2024 - 07:34 م

اجتمع السفير عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري، سفير مملكة البحرين لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورج الكبرى مع فيرونيك دوكيندورف، المدير العامل لشؤون السياسية بوزارة خارجية دوقية لوكسمبورج الكبرى.

قدم السفير تهانيه لنجاح الانتخابات الوطنية في لوكسمبورج الكبرى، متمنيا التوفيقلوزير الخارجية الجديد زافيير بيتيل في مهمته القادمة ومقدما امتنانه لوزير الخارجيةالسابق جان اسيليورن لما قدمه خلال العشرين سنة الماضية.

كما اشاد سفير البحرين بالتعاون القائم بين مملكة البحرين ودوقية لوكسمبورج فيشتى المجالات ومؤكدا اهمية مواصلة العمل المشترك للنهوض بالعلاقات الثنائيةوسبل تنميتها وتطويرها إلى آفاق أرحب بما يخدم المصالح المتبادلة.

من جانبها، اعربت فيرونيك دوكيندورف عن اعتزازها بنمو العلاقات الثنائية المتينة بيندوقية لوكسمبورغ ومملكة البحرين وزيادة حجم التعاون الملحوظ على صعيد المنظمات الدولية والقطاعات الاستثمارية والاقتصادية والتجارية.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من القضايا والمواضيع الإقليمية والدولية ذاتالاهتمام المشترك.