18 شهيدًا منذ فجر اليوم جراء العدوان الإسرائيلي على غزة

أفادت مصادر طبية ومسؤولو الدفاع المدني ومراسلون بارتفاع عدد الشهداء جراء القصف الإسرائيلي على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة إلى 18 شخصًا منذ فجر اليوم الثلاثاء.

وأوضحت المصادر أن خمسة أشخاص استشهدوا جراء قصف الاحتلال لسيارة في حي البراق غرب خان يونس، بينما استشهدت امرأة برصاص قناصة الجيش في المواصي.

وأشارت المصادر إلى اندلاع حريق في منزل شرق مجمع ناصر الطبي، واندلعت النيران أيضًا داخل بناية قرب مدرسة يعيش فيها نازحون بخان يونس بعد استهدافها من قبل جيش الاحتلال.

وقد استهدف جيش الاحتلال مدرستين تستضيفان نازحين في خان يونس، مما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والمصابين، ولم يتسن حتى الآن تحديد عددهم بدقة.

وأكدت جمعية الهلال الأحمر، في بيان صحفي، أن مستشفى "الأمل" التابع لها تعرض لقصف عنيف وإطلاق نار متواصل، مما أسفر عن تطاير الشظايا على مبنى المستشفى.

وفي سياق متصل، أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة في القطاع، الدكتور أشرف القدرة، أن الاحتلال يفرض حصارًا مشددًا على مجمع "ناصر" الطبي ويستهدف محيطه بشكل مباشر، ما يتسبب في معاناة الطواقم الطبية والمرضى والنازحين بسبب نقص الطعام في المجمع.

وأوضح القدرة أن حياة 300 كادر طبي و450 جريح و10 آلاف نازح معرضة للخطر المباشر بسبب الحصار الإسرائيلي.

وشدد المتحدث على النقص الشديد في أدوية التخدير ومعدات العناية المركزة والعمليات الجراحية في المجمع، مشيرًا إلى أن المولدات الكهربائية فيه ستتوقف عن العمل خلال 4 أيام بسبب نقص الوقود.

أوضح الدكتور أشرف القدرة أن الاحتلال يعيق حركة سيارات الإسعاف، مما يجبر طواقم الإسعاف على المخاطرة بحياتها من أجل إنقاذ الجرحى نتيجة لإجراءات الاحتلال.

وفي سياق آخر، ذكرت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، في بيان صحفي، أن مقاتليها استهدفوا قوة إسرائيلية متمركزة في أحد المنازل غرب خان يونس باستخدام قذيفة "تي جي بي" المضادة للتحصينات، مما أسفر عن وقوع القوة بين قتيل وجريح.

وأضاف البيان أن مقاتلي المقاومة استهدفوا أيضًا دبابة من نوع "ميركافا" بقذيفة "الياسين 105" غرب خان يونس.