رسميًا.. حسام حسن مديرًا فنيًا لمنتخب مصر

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، في اجتماعه الطارئ الذي انعقد اليوم الثلاثاء، تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب المصري الأول، خلفًا للمدير الفني البرتغالي روي فيتوريا.

كما قرر المجلس تعيين إبراهيم حسن مديرًا للمنتخب بدلا من محمد غرابة.

وكان قد أعلن مجلس الجبلاية منذ ايام قليلة تقديم الشكر للبرتغالي روي فيتوريا وجهازه المعاون بالكامل بعد الإخفاق في بطولة كأس الأمم الأفريقية والتي خرج الفراعنة منها من الدور ال 16 على يد الكونغو الديموقراطي.

وجاء اختيار حسام حسن لقيادة الفراعنة بعد اجتماع مطول بين وزير الرياضة أشرف صبحي وجمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة.