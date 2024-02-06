كيف تم اكتشاف الأنسولين.. ومتى بدأ استخدامه؟

الانسولين احد المعجزات الطبية التي أنقذت حياة الملايين من مرضى السكري في العالم، والأنسولين هو هرمون ينتجه البنكرياس في الجسم ومسئول عن تعزيز تحزين الدهون في الخلايا الدهنية وكمية البروتين في الجسم، وعندما ينقص الانسولين قي الجسم يعد الشخص مريض بالسكري بزيادة السكر في الدم، ويضمن الأنسولين الحفاظ على مستوى السكر في الدم حتى لا يتعرض الشخص لهبوط او غيبوبة قد تؤدي بحياته.

اكتشف العلماء مرض السكري منذ عدة قرون بعد وجود نسبة السكر في بول مصاب وافراز الكلى كميات كبيرة من الماء للمريض وتم ربط إصابة الشخص بمرض السكري مع البنكرياس بداية من القرن الـ17 بعد عدة تجارب، ومع مرور سنوات طويلة اكتشف فيزيائيان انجليزيان الانسولين وبالتحديد عام 1905 وبعد 11 عام من الاكتشاف تم تسمية الهرمون بالانسولين الدي يفرز من البنكرياس واول قطرات صنعت منالانسولين كانت من عام 1891 الى عام 1941 وحصل احد العلماء المساهمين على الاكتشاف على جائزة نوبل في الطب.

وفي عام 1922 حصل مريض بالسكري على اول جرعة من الأنسولين وبعد فترة بالفعل انخفض مستوى السكر في الدم لديه وبدأت تتحسن عدد المرات التي يتبول فيها الماء يوميا بعد ان كان يفقد عدد كبير من السوائل في جسمه.