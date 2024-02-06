الاثنين.. "النص التاني من الطريق" على مسرح جامعة هليوبوليس

يستعد فريق سودوكو المسرحي المستقل لتقديم العرض المسرحي "النص التاني من الطريق"، من تأليف وإخراج أحمد رجائي، على مسرح جامعة هليوبوليس الجديدة، وذلك في الثانية والنصف من مساء الاثنين المقبل، الموافق 12 فبراير الجاري.

يقول أحمد رجائي أن العرض يدور حول " صراعات وحيد" مع الحب، والعائلة، والفن، بين اليقين والكفر الإيمان والسخط، وهو وحيدا بينهم يتأرجح ويفكر، حتي ينتصف الطريق، وقتها .. يتغير كل شئ.

يذكر أن العرض تم تقديمه لأول مرة علي خشبة مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون،و فاز مؤلف النص بجائزة أفضل مؤلف مركز ثاني بمسابقة التأليف المسرحي ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري 2023.

" النص التاني من الطريق " تمثيل وليد أشرف، مؤمن عيد، ريموندا سامح، مادونا عماد، ميدو العربي، ميرڤت مروان، محمد تامر، وأخرون"، أزياء هايدي مروان، إستعراضات ودراما حركية مينا ثابت، إضاءة عز حلمي، تأليف موسيقي وألحان ليالي يحيى، تأليف وسينوغرافيا وإخراج أحمد رجائي