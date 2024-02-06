"سيناوي" يقتنقص ذهبية بطولة الجمهورية للكاراتيه لمراكز التنمية الشبابية

فاز البطل عبدالرحمن محمود متولي، لاعب مركز التنمية الشبابية بشرم الشيخ، بالميداية الذهبية، بعد حصوله على المركز الأول كاتا فردي في بطولة الجمهورية لمراكز التنمية الشبابية.

وتقدم مجلس إدارة منطقة جنوب سيناء للكاراتيه برئاسة المستشار محمود متولي رئيس المنطقة بالتهاني والتبريكات للبطل عبد الرحمن محمود، ولمديرية الشباب والرياضة لجنوب سيناء بقيادة محمد فتحي توفيق مديرعام مديرية الشباب والرياضة لجنوب سيناء ولمركز التنمية الشبابية بشرم الشيخ.

كان مجلس إدارة منطقة جنوب سيناء للكاراتيه برئاسة المستشار محمود متولي رئيس المنطقة تقدم بالتهاني والتبريكات للبطل ياسين بلال، لاعب مركز التنمية الشبابية بشرم الشيخ؛ لحصوله على المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة الرانك المصري على مستوى الجمهورية لمنتخب الموهوبين والواعدين للكاراتيه.

كما هنأ مجلس إدارة منطقة جنوب سيناء للكاراتيه الكابتن هاني قاسم مدير مركز التنمية الشبابية بشرم الشيخ والكابتن محمد مصطفي التهامي المدير الفني لمركز التنمية الشبابية بشرم الشيخ والكابتن نبيل شفيق مدرب الاتحاد لمنتخب جنوب سيناء، ولأسرة البطل.