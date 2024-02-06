المصري يتعاقد مع نجم الإسماعيلي في صفقة انتقال حر

أعلن النادي المصري البورسعيدي، الحصول على خدمات محمد هاشم، لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، في صفقة انتقال حر، بداية من يناير الجاري، لدعم صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة.

أتم النادي المصري إجراءات التعاقد مع محمد هاشم بعدما رفض تجديد تعاقده مع الإسماعيلي، لينضم لصفوف الفريق البورسعيدي، في صفقة انتقال حر، على أن يبدأ مشواره بصفوف الفريق، بداية من الصيف المقبل.

ودعم المصري صفوفه بعدة صفقات مميزة، خلال المرحلة الماضية بحثا عن العودة لمنصات التتويج، في ظل الاستقرار الإداري والفني الذي يتمتع به الفريق حاليا.