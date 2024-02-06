رسميا.. اعتماد تعيين ياسر إدريس رئيسا للأولمبية المصرية

اعتمدت اللجنة الأولمبية الدولية ما قامت به اللجنة الأولمبية المصرية من إجراءات استبعاد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة السابق وإسناد المهمة إلى المهندس ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصري للسباحة بناء على قرارات الجمعية العمومية غير العادية.

ووقالت “الأولمبية الدولية”: ما تم من إجراءات يعد شأن داخلي خاص باللجنة الأولمبية المصرية طبقا للوائح.

وقام بتوقيع الخطاب المرسل إلى اللجنة الأولمبية المصرية چيمس ماكلويد مدير علاقات اللجان الأولمبية الوطنية للتضامن واللجنة الاولمبية الدولية ومصطفي براف رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية «الانوكا».