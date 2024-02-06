ads
الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

رسميا.. اعتماد تعيين ياسر إدريس رئيسا للأولمبية المصرية

اعتماد تعيين ياسر
اعتماد تعيين ياسر إدريس رئيسا للجنة الأولمبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اعتمدت اللجنة الأولمبية الدولية ما قامت به اللجنة الأولمبية المصرية من إجراءات استبعاد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة السابق وإسناد المهمة إلى المهندس ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصري للسباحة بناء على قرارات الجمعية العمومية غير العادية.

ووقالت “الأولمبية الدولية”: ما تم من إجراءات يعد شأن داخلي خاص باللجنة الأولمبية المصرية  طبقا للوائح.

وقام بتوقيع الخطاب المرسل إلى اللجنة الأولمبية المصرية چيمس ماكلويد مدير علاقات اللجان الأولمبية الوطنية للتضامن واللجنة الاولمبية الدولية ومصطفي براف رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية «الانوكا».

اللجنة الأوليمبية المصرية الاولمبية الدولية ياسر إدريس