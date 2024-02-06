الأمم المتحدة تحذر من أزمة وشيكة في رفح

أطلق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة تحذيرًا بشأن أزمة على وشك الحدوث في مدينة رفح بقطاع غزة، حيث أصبحت مكتظة بشكل "لا يصدق" بالمدنيين والنازحين من شمال ووسط القطاع، مشيرًا إلى أنه في حال تصاعد الأعمال العدائية في رفح، فإن أزمة صحية عامة تهدد بالظهور.

وأوضح يانس ليركا، المتحدث باسم مكتب التنسيق الإنساني في جنيف، أن عدد سكان رفح قد تضاعف خمسة مرات خلال فترة قصيرة منذ بدء حرب إسرائيل على قطاع غزة.

وأوضح أن الحالة الطارئة فيما يتعلق بالصحة النفسية قد أصبحت واقعًا ملموسًا، حيث يعاني كل طفل هناك من أثار نوع ما من الصدمات النفسية.

وأشار يانس ليركا إلى تحذير الأمم المتحدة من التداعيات المحتملة للغزو البري المحتمل، حيث أكد أن القانون الإنساني الدولي يعتبر القصف العشوائي للمناطق المكتظة بالسكان جريمة حرب.

وشدد على أهمية تجنب التصعيد العسكري في رفح، مؤكدًا أنه في حال تكثيف الأعمال العدائية، فإن ذلك قد يؤدي إلى خسائر كبيرة في الأرواح المدنية. وأكد أيضًا على ضرورة بذل كل الجهود الممكنة لتفادي هذا السيناريو المأساوي.