%82 نسبة النجاح في الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بجنوب سيناء

أنهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي2023/2024، بنسبة نجاح 82 %، وتسلمت المدارس الإعدادية على مستوى الإدارات التعليمية الثمانية على مستوى المديرية النتيجة.

ووجه قيادات التربية والتعليم وعلى رأسهم محمد حامد عقل، وكيل الوزارة ، ومديرو المدارس، التهنئة للطلاب المتفوقين والناجحين، متمنين لهم دوام التفوق والنجاح مع بذل المزيد من الجهد لتحقيق أفضل النتائج بالفصل الدراسي الثاني، وباقي المراحل التعليمية، ليصبحوا فى المقدمة وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والازدهار في المستقبل.

وقدم وكيل الوزارة شكره وتقديره للمحافظ اللواء الدكتور خالد فودة، على دعمه ورعايته العملية التعليمية بمحافظة جنوب سيناء، كما هنأ الطلاب على النجاح متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد.يذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسى الأول 2023 / 2024بدأت يوم الاحد الموافق21/1/2024م واستمرت حتى الخميس الموافق 25/1/2024م وبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 3472 طالب وطالبة منتظمين بعدد 8 إدارات تعليمية، وعدد 73 لجنة امتحانيه على مستوى المحافظة.