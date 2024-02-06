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الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

حبس 3 تجار مخدرات في السلام

أرشيفية
أرشيفية
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أمرت النيابة العامة، بحبس 3 أشخاص، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالسلام.

وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض علي 3 عاطلين، قبل ترويج كمية من الأستروكس والبودر المخدر على المتعاطين بمدينة السلام.

ونجحت قوة أمنية من ضباط قسم شرطة السلام في ضبط (3 عاطلين) بدائرة القسم وبحوزتهم (كمية لمخدر  الأستروكس - كمية لمادة البودر المخدر" - الأدوات المستخدمة فى نشاطهم الإجرامى).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية،  وتولت النيابة العامة التحقيقات.

4 أيام علي ذمة التحقيقات 3 أشخاص السلام القبض على 3 عاطلين