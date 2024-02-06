حملات لضبط الأسعار وحماية المستهلك بحي 15 مايو

قامت الأجهزة التنفيذية بحى ١٥ مايو برئاسة الدكتور مهران عبداللطيف مهران رئيس حي ١٥مايو بالتنسيق مع ادارة تموين ١٥ مايو بالمرور علي بعض اسواق المرحلة الثالثة ومنطقه 120فدان والمخابز داخل نطاق حي ١٥مايو وبصحبة مديري ادارات المتابعة والاشغالات بالحي وتم ظبط بعض المخالفات واعدام التالف منها.

وتم تحرير عدد من المحاضر للمخالفين بمعرفة ادارة التموين.

يأتي ذلك في اطار تعليمات وتوجيهات محافظ القاهرة والمهندسة نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية بضرورة التواجد الميداني المستمر وتكثيف الحملات علي المحلات والاسواق والمخابز وعمل حملات لضبط الاسعار ومدي مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية ومطابقتها للاستهلاك الادمي.