كأس آسيا.. سون هيونج مين يقود هجوم كوريا الجنوبية لمواجهة الأردن

أعلن يورجن كلينسمان المدير الفنى لمنتخب كوريا الجنوبية، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره الأردن، وذلك بعد قليل على ملعب "أحمد بن علي"، ضمن منافسات نصف النهائي من بطولة كأس آسيا 2023 والتي تستضيفها قطر.

وجاء تشكيل منتخب كوريا الجنوبية كالتالى:

حراسة المرمى: هيون وجو.

خط الدفاع: كيم تاي هوان، سيول يونج وو، كيم يونج جوون، جونغ سيونج هيون.

خط الوسط: بارك يونج وو، هوانج إن بيوم، لى جاى سونج،

خط الهجوم: هوانج هي تشان، سون هيونج مين، لي كانج إن.