ads
الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

كأس آسيا.. سون هيونج مين يقود هجوم كوريا الجنوبية لمواجهة الأردن

كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن يورجن كلينسمان المدير الفنى لمنتخب كوريا الجنوبية، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره الأردن، وذلك بعد قليل على ملعب "أحمد بن علي"، ضمن منافسات نصف النهائي من بطولة كأس آسيا 2023 والتي تستضيفها قطر.
وجاء تشكيل منتخب كوريا الجنوبية كالتالى:
حراسة المرمى: هيون وجو.
خط الدفاع: كيم تاي هوان، سيول يونج وو، كيم يونج جوون، جونغ سيونج هيون.
خط الوسط: بارك يونج وو، هوانج إن بيوم، لى جاى سونج، 
خط الهجوم: هوانج هي تشان، سون هيونج مين، لي كانج إن.

كوريا الجنوبية الأردن بطولة كأس أسيا 2023 تشكيل منتخب كوريا الجنوبية