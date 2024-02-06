وكيل شباب دمياط يتفقد المراكز خلال جولة ميدانية مفاجئة

قام مدير مديرية الشباب والرياضة في دمياط بزيارة مفاجئة بجولة ميدانية يتفقد خلالها إدارة كفر سعد ومراكز الشباب التابعة لها خلال جولته بمدينة كفر سعد حيث قام دكتور وليد الشاذلي مدير مديرية الشباب والرياضة بدمياط اليوم الاثنين بمتابعة مفاجئة لإدارة كفر سعد وبعض المراكز التابعة للإدارة . " مركز شباب التوفيقية ؛ مركز شباب الإسماعيلية ؛ عزبة ٣" ، و خلال جولته اطلع على بعض السجلات و الملفات الخاصة بالأنشطة .

حيث وجه دكتور وليد الشاذلي بضرورة تكثيف المتابعات التوجيهية والانضباطية لجميع الهيئات الشبابية بالإدارات الفرعية للوقوف على حسن سير العمل وتنفيذ الأنشطة حسب الخطة داخل مراكز الشباب .

وأكد بضرورة تكثيف النشاط لأعضاء المراكز والاهتمام بمستوى النظافة بشكل عام ، ونبه إلي ضرورة الاستخدام الأمثل للملاعب المنجلة والحفاظ عليها من أجل تنمية موارد الهيئات الشبابية .

وشدد سيادته على ضرورة الرقابة على أداء العاملين لتحقيق الانضباط وحسين سير العمل وذلك بتوجيهات دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ودكتورة منال عوض محافظ دمياط و دكتور وليد الشاذلي مدير المديرية .

أعلن الدكتور وليد الشاذلي وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دمياط عن انطلاق فعاليات مبادرة يوم الخير تحت شعار "يوم الخير .. لبسك لغيرك بمركز شباب مدينة عزبة البرج تحت وزير الشباب والرياضة الدكتور "أشرف صبحى" مبادرة الخير في نسختها الرابعة تستهدف المواطن الأكثر احتياجًا بجميع المدن والقرى ونجوع مصر.

انطلقت فعاليات النسخة الرابعة من مبادرة يوم الخير تحت شعار "يوم الخير...لبسك لغيرك عيد"وذلك لتوزيع الملابس والبطاطين للأسر الأكثر احتياجا والأدوات المدرسية على الطلاب والتلاميذ الأكثر احتياجًا، وتم افتتاحها اليوم بحضور الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن طريق الفيديو كونفرنس.