تكريم لجنة الصيانة البسيطة والمعدات بالمدارس الفنية والزراعية والفكرية بشمال سيناء

كرم تعليم شمال سيناء اليوم لجنة الصيانة البسيطة والمعدات بالمدارس الفنية والزراعية والفكرية بالمحافظة وقام حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء لجنة الصيانة البسيطة والمعدات بالمدارس الفنية والزراعية والفكرية وذلك لجهدهم المبذول في رفع كفاءة الآلات والمعدات بالمدارس بحضور المهندس غريب حسن مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة وبحضور المهندس ممدوح الشربيني مدير عام التعليم الفني و محمد البحيري نقيب المعلمين بشمال سيناء والمهندس أحمد آدم مدير الصيانة البسيطة بهيئة الأبنية .

كما قدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لهم لمجهوداتهم في أداء عملهم و استمرارهم في عمل الصيانة البسيطة المنتظمة مما أدى إلي توفير تكاليف الصيانة الشاملة أو إصلاح أي عطل بالمعدات .

كما أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأنه في اليوم الثالث لتظلمات الشهادة الإعدادية بلغ إجمالي عدد الطلاب والطالبات "٨٦" طالبا وطالبة تضمنت اللغة العربية " ٢١" طالبا وطالبة والرياضيات " ١٤ " طالبا وطالبة والعلوم " ١٢ " طالبا وطالبة والدراسات الاجتماعية " ٤ " طلاب وطالبات، واللغة الإنجليزية " ٣٥ " طالبا وطالبة .