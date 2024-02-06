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الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

سياسة

القومى للمرأة يكشف فى إنفوجراف جهود اللجنة الوطنية للقضاء على الختان

المجلس القومى للمرأة
المجلس القومى للمرأة
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 أعد المجلس القومى للمرأة "إنفوجراف" يكشف عن جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث منذ عام 2019 وحتى نهاية ديسمبر 2023 .

وكشف الانفوجراف عن جهود اللجنة الوطنية فى أرقام، جاءت كما يلى:

- إجمالي ما نفذته اللجنة منذ بداية إنشائها، عدد 6,033 نشاط

-  الأنشطة استهدفت 108,633,748 تواصل توعوي مع

"62,118,497 سيدة، 36,103,223 رجل/ 10,412,028 طفل"

- حملات طرق الأبواب 29.103.508

- دورات تدريبية 67.400

- الشكاوي والاستفسارات 6.334

- الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي: 15 نشاط استهدف 78,787,975 وصول لعدد "48,729,439 سيدات ، 30,058,536 رجال"

- قوافل توعوية وطبية 18,608

- فعاليات متنوعة 102.848

- قوافل رقم قومي 4.488

- بلاغات خط المشورة  2.214 

المجلس القومي للمرأة اللجنه الوطنيه للقضاء علي ختان الإناث ختان الاناث