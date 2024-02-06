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الثلاثاء 06 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

وزارة الرياضة تُنظم بطولة الكاراتيه الأولى لمراكز التنمية الشبابية

بطولة الكاراتيه
بطولة الكاراتيه
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تُنظم وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية بالتعاون مع الاتحاد المصري للكاراتيه؛ بطولة الكاراتيه الأولى لمراكز التنمية الشبابية علي مستوي محافظات الجمهورية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

تم تنفيذ تصفيات مراكز التنمية الشبابية الأولى للكاراتيه، بمركز التنمية الشبابية بالمنشية الجديدة بمحافظة القليوبية ، بإجمالي الجوائز الممنوحة للمشاركين ٢٥ ألف جنيه.

تأتي هذه البطولة في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتكثيف الأنشطة والمشروعات المتعددة بمراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية على مستوى محافظات الجمهورية.

حضر الفعاليات، الدكتور محمد عبد القادر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، الدكتور محمود الصبروط مدير مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، غيداء نائل مدير عام الهيئات الشبابية، وسام فاروق مدير عام مراكز الشباب، والكابتن خالد عبد الستار المدير التنفيذي للإتحاد المصري للكاراتيه، والكابتن طارق رجائي الحكم الدولي ورئيس اللجنة العليا للحكام، والكابتن محمد رمضان الحكم الدولي بالاتحاد.

وزارة الشباب والرياضة بطولة الكاراتيه التنمية الشبابية اشرف صبحي احمد محمدي