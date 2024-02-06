بالفيديو.. تفاصيل تشغيل 183 مجمعًا للخدمات الحكومية بالمرحلة الأولى لقرى حياة كريمة

أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه من خلال مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الريف المصري حياة كريمة فأنه تم إنهاء وتسليم وتشغيل 183 مجمعا للخدمات الحكومية بقرى المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من أصل 332 مجمعًا جاري تأسيسها.

وقال "قاسم" في مداخلة هاتفية لبرنامج "الأخبار" على فضائية "دي إم سي"، اليوم الثلاثاء، إن وزارة التنمية المحلية تعاونت مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الاتصالات لتدريب الكوادر البشرية، حيث تم تدريب أكثر من 6000 عنصر تم تدريبهم على تشكيل هذه المجمعات والمراكز التكنولوجية الموجودة في هذه المجمعات بحيث نتمكن من خلال منظومة المجمعات لخدمة قرى حياة كريمة سواء على مستوى المركز أو القرية.

وتابع، أن كافة الخدمات التي يتم تقديمها عن طريق بوابة الإدارة المحلية يتم تقديمها من خلال هذه المجعمات والمراكز بجانب خدمات التوثيق والبريد و خدمات التضامن الاجتماعي و التموين وغيرها من الخدمات الأخرى، كما توفر هذه المجمعات عناء الذهاب إلى عاصمة المدينة أو المحافظة للحصول على هذه الخدمات.