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الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

غدًا.. انقطاع المياه عن مدينة ميت أبو غالب بدمياط

انقطاع المياه
انقطاع المياه
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، إنقطاع المياه عن مدينة ميت أبو غالب، وذلك اعتبارا من الساعة 9 صباح يوم الأربعاء الموافق 7-2-2024 وحتي الساعة 3 عصر نفس اليوم لمدة 6 ساعات.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع نظرا لأعمال ربط المحطة الجديدة.

وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.

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