محافظ الشرقية يعتمد نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية

اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، منذ قليل نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 /2024 ، بنسبة نجاح بلغت 87.6% حيث تقدم لأداء الامتحان 141477 طالبا وطالبة حضر منهم 140921.

كما اعتمد المحافظ النتيجة العامة لامتحانات الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 99.5 % حيث تقدم لأداء الامتحان 1152 طالب وطالبة حضر منهم 1093.

واعتمد المحافظ النتيجة العامة لامتحانات الشهادة الإعدادية للصم بنسبة نجاح ١٠٠ %، حيث تقدم لأداء الامتحان 71 طالب وطالبة، كما بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين 100 % حيث تقدم لأداء الامتحان 11 طالب وطالبة .

هنأ محافظ الشرقية الناجحين في امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية لهذا العام وطالبهم بالحفاظ على تفوقهم الدراسي مشيدا بمستوى هيئة التدريس بقطاع التعليم الإعدادي على مستوى المحافظة لمجهوداته الملموسة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحسين مستوى التعليم المقدم لأبنائنا الطلاب، مؤكداً أنه بالعلم تتقدم الأمم وترتقي الشعوب.