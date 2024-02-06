الرئيس السيسي يبحث مع بلينكن الجهود المكثفة لوقف إطلاق النار في غزة

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع وزير الخارجية الأمريكي انطوني بلينكن، الجهود المكثفة الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين، بالإضافة إلى سبل إنفاذ المساعدات الإغاثية اللازمة لإنهاء المعاناة الإنسانية بقطاع غزة.

ونقلت فضائية “القاهرة الإخبارية” عن لقاء الرئيس السيسي توضيحه لوزير الخارجية الأمريكي بلينكن ما تقوم به مصر من جهود هائلة في ظروف ميدانية صعبة، وقيادة عملية تقديم وتنسيق وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

كما أكد الرئيس السيسي، أهمية الدور المحوري الذي تقوم به وكالة أونروا في تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، مع التأكيد على ضرورة تنفيذ القرارات الدولية والأممية المعنية بالأزمة في غزة واتخاذ خطوات جادة تجاه التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية.

فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي بلينكن، حرص واشنطن على استمرار التنسيق والجهود المشتركة مع مصر للتوصل إلى تهدئة وحماية المنطقة من اتساع نطاق الصراع، كما أشاد بالجهود المصرية المقدرة الداعمة للأمن والاستقرار في المنطقة.