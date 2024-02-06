آبي أحمد: لا وفيات بسبب الجوع في تيجراي.. الموت بسبب الكوليرا

نفى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الثلاثاء حدوث وفيات بسبب المجاعة في تيجراي، مؤكدا أن الوفيات ناجمة عن أمراض مثل الكوليرا والملاريا.

وتحدث رئيس الوزراء الإثيوبي عن المخاوف بشأن الجفاف المستمر في خطابه أمام البرلمان الإثيوبي، مشيرًا إلى أنه "لم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة تعزى مباشرة إلى المجاعة، موضحا أن الوفيات الأخيرة كانت بسبب أمراض مثل الكوليرا والملاريا، وليس فقط بسبب القضايا المتعلقة بالجوع، بحسب ما أوردته صحيفة أديس ستاندرد الإثيوبية.

وكان المسؤولين في منطقة تيجراي أبلغوا عن وفاة أكثر من 860 شخصًا بسبب الجوع في الأشهر الستة الماضية وشدد جبريهيووت جبرجزابهر، مفوض لجنة إدارة مخاطر الكوارث في تيجراي، على خطورة الوضع، مشيرًا إلى أنه "تصاعد إلى حالة المجاعة".

وأعرب عن قلقه إزاء "إحجام الحكومة الفيدرالية عن إعلان المجاعة رسميًا" وحث على التدخل الدولي السريع لمنع وقوع كارثة إنسانية.

من ناحية أخرى، حث رئيس الوزراء أبي أحمد على عدم تسييس الأزمة، وأكد على جهود الحكومة في تقديم المساعدات وكشف عن إرسال 500 ألف قنطار من الحبوب الغذائية إلى تيجراي خلال الأشهر الأربعة الماضية.