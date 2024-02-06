بينهم مصري.. نجاح باحثون من فك رموز أجزاء مخطوطات عمرها 2000 عام

نجح فريق باحثين - بينهم مصري - في فك رموز جزء صغير من مخطوطات عمرها نحو 2000 عام، تعرضت لأضرار بالغة بسبب ثوران بركان فيزوف عام 79 بعد الميلاد، وحصولوا على جائزة أمس الاثنين، قدرها 700 ألف دولار، وتضم برديات هيركولانيوم حوالي 800 مخطوطة تفحمت خلال هذا الثوران، الذي دفن بومبيي وهيركولانيوم.

وأُطلِقَت هذه على المسابقة تسمية Vesuvius Challenge، وأطلقها الباحث في علوم الكمبيوتر في جامعة كنتاكي الأمريكية برنت سيلز، ومؤسس منصة Github التي باتت مملوكة لشركة "مايكروسوفت" نات فريدمان.

ويتكون الثلاثي الفائز بـ"تحدي فيزوف" من طالب الدكتوراه المصري في برلين يوسف نادر، والطالب والمتدرب في شركة "سبايس إكس" لوك فاريتور من نبراسكا في الولايات المتحدة، والطالب في اختصاص علم الروبوتات السويسري جوليان شيليغر، واستخدم الثلاثة الذكاء الاصطناعي في تحليل الحبر على ورق البردي وحددوا طبيعة الأحرف اليونانية من خلال رصد التكرارات، وباستخدام هذه التقنية، تمكن لوك فاريتور من فك رموز الكلمة الأولى في المقطع، وهي كلمة "أرجواني" باليونانية.

وتمكنوا بفضل تعاونهم من فك رموز نحو 5 في المئة من إحدى المخطوطات، وفقاً للمنظمين. وأوضح نات فريدمان أن كاتبها هو "على الأرجح الفيلسوف الأبيقوري فيلوديموس" الذي كتب "عن الطعام والموسيقى وكيفية الاستمتاع بملذات الحياة".