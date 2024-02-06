كولر يجتمع باللاعبين ومران بدني وتقسيمة قوية

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم الثلاثاء، على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد خوض الفريق لودية سموحة أمس في إطار التحضيرات لمباراة شباب بلوزداد الجزائري.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق اجتماعا مع اللاعبين والجهاز المعاون قبل انطلاق فقرات المران الجماعي.

وأدى اللاعبون فقرات تدريبية بدنية متنوعة في بداية المران الجماعي ضمن البرنامج البدني المحدد لهم.

وقاد ميشيل يانكون مدرب الحراس؛ الرباعي مصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمود الزنفلي ومصطفى مخلوف في فقرات بدنية وتدريبات متنوعة على هامش المران الجماعي للفريق.

واختتم مارسيل كولر المدير فقرات المران الجماعي بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين بثلاث فرق.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.