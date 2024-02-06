"التنمية المحلية" يناقش مع محافظ مطروح تنفيذ الموجة الـ22 لاسترداد أراضي الدولة

عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اجتماعاً مع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لاستعراض آخر مستجدات المشروعات التنموية والخدمية والاستثمارية على أرض المحافظة، وجهودها في تنفيذ الموجة الـ22 لاسترداد أراضي الدولة ، والموقف التنفيذي لمنظومة المخلفات الصلبة الجديدة بها.

وفي مُستهل الاجتماع، ناقش اللواء هشام آمنة مع اللواء خالد شعيب معدلات سير المشروعات الجارية بالمحافظة في مختلف القطاعات، وعلى رأسها الكهرباء والإنارة، وتحسين ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والداخلية، ومشروعات البنية التحتية التي تخدم عملية الاستثمار والتنمية بالإضافة إلى معدلات تنفيذ الخطة الاستثمارية لعام 2023/ 2024 بمراكز المحافظة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل على تقديم مزيد من الخدمات وتحسين جودتها للارتقاء بحياة المواطنين لتقديم الأفضل لهم ولتحقيق الرضا نحو الخدمات المقدمة.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلي المتابعة المستمرة من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء للمشروعات الجارية علي أرض محافظة مطروح في جميع القطاعات وعلى رأسها السياحية والتعليمية والخدمية والاستثمارية التنموية، والتي يتم تنفيذها على أرض المحافظة بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة، والتي تساهم في توفير فرص عمل جديدة لأهالي محافظة.

كما شهد الاجتماع استعراض معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مختلف القطاعات والمجالات الصحية والاقتصادية والخدمية والتعليمية والرياضية ومياه الشرب والصرف الصحي ومجمعات الخدمات الحكومية؛ إذ شدد وزير التنمية المحلية على أهمية مراعاة كافة المعايير الفنية في التنفيذ والالتزام بالخطط الزمنية الموضوعة لذلك.