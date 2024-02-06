انتهاء لقاء الرئيس السيسي ووزير خارجية أمريكا.. وبلينكن يغادر القاهرة

انتهت قبل قليل مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، حيث غادر بلينكن القاهرة عقب اللقاء.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لاستعراض أوجه العلاقات الثنائية وآفاق التعاون المشترك، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية وخاصة تطورات الأوضاع في قطاع غزة والجهود المبذولة تجاهها بما يحقق الأمن والاستقرار.

وفي سياق آخر استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا وزير الخارجية الفرنسي "ستيفان سيجورنيه"، بحضور سامح شكري وزير الخارجية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي، أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث نقل الوزير الفرنسي تحيات الرئيس "إيمانويل ماكرون" إلى الرئيس، وتم تأكيد أهمية استمرار التنسيق والتعاون واسع النطاق بين البلدين، بما يعكس تقارب الرؤى والمصالح ويعزز العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، خاصة في ضوء تعدد مجالات التعاون الاقتصادي القائمة حاليًا، في قطاعات النقل والتصنيع والتجارة وغيرها، بالإضافة إلى العلاقات الثقافية التاريخية بين الشعبين الصديقين.

