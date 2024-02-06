ads
الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

انتهاء لقاء الرئيس السيسي ووزير خارجية أمريكا.. وبلينكن يغادر القاهرة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

انتهت قبل قليل مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، حيث غادر بلينكن القاهرة عقب اللقاء.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لاستعراض أوجه العلاقات الثنائية وآفاق التعاون المشترك، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية وخاصة تطورات الأوضاع في قطاع غزة والجهود المبذولة تجاهها بما يحقق الأمن والاستقرار.

وفي سياق آخر استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا وزير الخارجية الفرنسي "ستيفان سيجورنيه"، بحضور سامح شكري وزير الخارجية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي، أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث نقل الوزير الفرنسي تحيات الرئيس "إيمانويل ماكرون" إلى الرئيس، وتم تأكيد أهمية استمرار التنسيق والتعاون واسع النطاق بين البلدين، بما يعكس تقارب الرؤى والمصالح ويعزز العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، خاصة في ضوء تعدد مجالات التعاون الاقتصادي القائمة حاليًا، في قطاعات النقل والتصنيع والتجارة وغيرها، بالإضافة إلى العلاقات الثقافية التاريخية بين الشعبين الصديقين.
 

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي أنتوني بلينكن