كينيا.. اتهام زعيم طائفة بقتل 191 طفلا طالبهم بالموت جوعا لدخول الجنة

اتُهم زعيم طائفة كينية بول ماكنزي و29 من مساعديه، اليوم الثلاثاء، بقتل 191 طفلًا عثر على جثثهم بين أكثر من ضعف هذا العدد المدفون في إحدى الغابات.

ونفى جميع المتهمين التهم الموجهة إليهم أمام محكمة في مدينة ماليندي الساحلية وتم العثور على أحد المشتبه بهم غير لائق عقليًا للمثول للمحاكمة، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

ويقول ممثلو الادعاء إن ماكنزي أمر أتباعه بتجويع أنفسهم وأطفالهم حتى الموت حتى يتمكنوا من الذهاب إلى الجنة قبل نهاية العالم وتم استخراج أكثر من 400 جثة من غابة شاكاهولا.

وألقي القبض على ماكنزي في أبريل الماضي بعد بدء اكتشاف الجثث وقد اتُهم بالفعل بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب والقتل غير العمد والتعذيب.

وقد تم تقديم تهم مختلفة أمام محاكم مختلفة فيما يتعلق بعمليات القتل.