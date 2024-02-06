"أبو حطب" يتفقد الأعمال الإنشائية بمبنى المول التجاري بالشهداء

تفقد طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، اليوم الأعمال الإنشائية بالمول التجاري المتعدد الطوابق بميدان مصطفى كامل بشارع بورسعيد.

ويعد مول الشهداء هو الأول من نوعه في المركز والمدينة، ويتم إنشاؤه على مساحة ٣٠٠ متر٢ ، ويتكون من ٣٣ محل تجاري بتكلفة قدرها ١٨ مليون جنيه، وتقوم هيئة الإنتاج الحربي بتنفيذه ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد رئيس المدينة، أن إنشاء السوق سيساهم في توفير فرص عمل للشباب حيث أنه من المقرر تأجير محلاته لأهالي المركز والمدينة فضلاً عن إنشائه وفق أفضل المعايير الإنشائية والمعمارية.

كما تفقد رئيس مركز ومدينة الشهداء، اليوم سير العمل بمجمع خدمات المواطنين بالوحدة القروية بساحل الجوابر برفقة شادية الهجين رئيس الوحدة للاطمئنان على نظافة المجمع، وانتظام سير العمل وتقديم الخدمات للمواطنين في وقتها المقرر.